Com menos um jogador desde os 27 minutos, o Betis empatou sem golos em casa do Almería, numa partida da 15.ª jornada da Liga espanhola.

Sem o lesionado William, mas com Rui Silva de início, a equipa de Pellegrini ficou reduzida a dez elementos muito cedo no encontro. O ex-Sporting, Héctor Bellerín, viu cartão vermelho direto aos 27 minutos. O Almería, que teve Max na baliza, não conseguiu marcar e somou apenas um ponto.



O Almería continua no último lugar, agora com quatro, ao passo que o Betis é sétimo com 25 pontos.



0-0 foi também o resultado do Maiorca, de Samú Costa (titular), frente ao Alavés.





Classificação da Liga espanhola