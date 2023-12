João Félix brilhou intensamente no Barcelona-Atlético de Madrid e deixou a imprensa espanhola a seus pés.

Num duelo em que o português antes de ser protagonista já o era, por toda a envolvência de defrontar a equipa que o cedeu aos catalães, depois de um conturbado mercado de verão, o 14 do Barça fez o golo da vitória e deixou a seus pés a crítica, nos principais jornais espanhóis.

Nesta segunda-feira, o internacional português foi o grande destaque dos jornais, desportivos e não só, do país vizinho.

Marca

«A emoção do jogo foi acicatada pelo confronto de João Félix contra o Atlético e o português acabou mesmo por ser o principal protagonista deste duelo. Fez 1-0 para a sua equipa, que comemorou como um louco, provocou dois cartões amarelos e deixou claro com as suas atitudes que vai ser difícil para ele voltar a vestir a camisola dos “colchoneros”».

«Félix não teve piedade do Atlético. Marcou o espetacular golo da vitória do Barcelona, picando sobre Oblak. Depois, veio a comemoração, o beijo aos adeptos, o abraço com Xavi... O português foi o grande protagonista do encontro.»

AS



«O português foi o protagonista de uma partida intensa em Montjuic, com um golo e uma grande exibição que dinamitou o Atlético [...] Parecia especialmente motivado. Não só marcou um golaço, driblando Molina e levantando a bola antes de Oblack sair, mas também participou de diversas ações defensivas, recuperando inúmeras bolas. Continuando a este nível, não há dúvidas que no final da época o Barcelona terá de procurar dinheiro no fundo dos bolsos.»

Sport

«O português jogou com um olhar desafiador, com o veneno da vingança. Foi essa a força motriz por detrás do seu jogo, que por outro lado também transmitiu a mesma beleza de sempre. Pôs o Barça na frente com um gesto de classe: uma bola picada sobre Oblak, que entrou em câmera lenta, com a elegância dos grandes.»

Mundo Deportivo

«O avançado “culé” fez o golo da vitória, influenciou o jogo e não se escondeu perante a dureza do adversário. O português falou em campo, tendo feito o seu melhor jogo como “blaugrana”. Empurrou a equipa como nunca no jogo contra o Atlético e foi o maior destaque do Barcelona em estatísticas tão diversas como as recuperações de bola ou faltas provocadas (cinco).

O avançado português pressionou muito mais do que o habitual, tendo feito seis recuperações de bola. Destacou-se também nos remates: fez três, dois deles enquadrados. Por outro lado, driblou pouco: tentou dois dribles e saiu um.»

El Pais

«João Félix vence o Atlético de Madrid. Um golaço do português, símbolo da melhor versão do Barcelona, ​​​​resolveu um jogo agitado em Montjuic.»

El Mundo

«Se Franz Kafka escrevesse escrevesse sobre desporto, várias metamorfoses seriam encontradas na relva de Montjuic. A mais óbvia é a de João Félix, que foi destaque na antevisão do duelo e acabou por ser protagonista da partida. Do tédio ao sorriso. A fúria dele ficou demonstrada ao vê-lo empoleirado num placard publicitário do campo, ​​após marcar o único golo.»