Duelo entre os dois últimos classificados da segunda divisão espanhola, na segunda eliminatória da Taça do Rei, com dois avançados portugueses em ação.

Úmaro Embaló, formado no Benfica e internacional sub-21 por Portugal, foi titular no Alcorcón, que recebeu o Cartagena, onde Dyego Sousa foi suplente utilizado.

O jogo não teve golos - por alguma razão as duas formações estão mal no campeonato – e foi decidido no desempate por penáltis.

O Cartagena levou a melhor, vencendo por 5-4.

Dyego Sousa foi o primeiro a marcar, com sucesso, nas viu dois colegas falhar. Embaló tinha sido substituído aos 58 minutos.