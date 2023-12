O Almeria está em crise na liga espanhola: último classificado, com apenas quatro pontos e ainda nenhuma vitória.

A crise, agora, alargou-se à Taça do Rei, com uma derrota no terreno do Barbastro, que é 11º classificado na quarta divisão espanhola.

Franc Carbonell marcou o único golo do jogo, aos 28 minutos.

O treinador do Almeria, Gaizka Garitano, fez alguma rotação do plantel – o guarda-redes Luis Maximiano, que costuma ser titular, ficou no banco – e, no final, queixou-se da excessiva dureza dos jogadores da formação da casa.

🚨 Bombazo.



La @UD_Barbastro, de 4ª categoría, elimina de la #CopaDelRey a la @U_D_Almeria, de 1ª División.



HISTORIApic.twitter.com/Ge3dgZs1YU — GRADA B pro (@GradaBpro) December 6, 2023