Almería e Granada empataram este domingo a três bolas, num dos jogos mais emocionantes do fim de semana desportivo.

Um encontro que, de resto, teve um duelo português nas balizas: Luís Maximiano no conjunto da casa, André Ferreira nos forasteiros.

A primeira parte ameaça terminar sem golos, mas Luis Suárez não queria isso, e não fez a coisa por menos: marcou três golos em cinco minutos (41, 44 e 45+1), sempre a passe de Ramazani, e o Almería foi para intervalo com uma vantagem confortável.

Por isso, nada fazia prever o que aconteceu na etapa complementar.

Aos 56 minutos, Maximiano ainda evitou a primeira reação do Granada, ao defender o penálti de Antonio Puertas.

Mas o guarda-redes formado no Sporting já não conseguiu evitar o golo de Zaragoza aos 65 minutos, novamente de penálti. A formação forasteira embalou e reduziu pouco depois, por Ricard Sánchez.

Aos 86 minutos, Uzuni consumou o impensável e fez o empate, que até podia ter sido uma vitória, já que Álvaro Fernández acertou com a bola no poste da baliza de Maximiano a poucos segundos do apito final.

Com este resultado, as duas equipas continuam nos dois últimos lugares da tabela classificativa da La Liga: o Almería é último, com três pontos, ao passo que o Granada é 19.º, com cinco pontos.