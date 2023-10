O Cuiabá, de António Oliveira, regressou na última noite às vitórias no Brasileirão, ao bater o Fluminense por 3-0, em jogo da 25.ª jornada da competição.

A equipa do Rio de Janeiro ficou reduzida a dez unidades aos 40 minutos, por expulsão de Matheus Martinelli, e a formação da casa construiu o triunfo no segundo tempo, em superioridade numérica: marcaram Clayson (57m), Alan Empereur (64m) e Fernando Sobral (86m).

Com este triunfo, o Cuiabá, que não vencia no campeonato brasileiro há praticamente dois meses – desde sete de agosto –, ascende ao 11.º lugar da tabela classificativa, com 32 pontos. O Fluminense é sexto, com 41.