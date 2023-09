A Real Sociedad, adversária do Benfica na Liga dos Campeões, venceu este sábado em casa o rival e vizinho Athletic Bilbau (3-0), na oitava jornada da Liga espanhola, e subiu ao quarto lugar.

No dérbi basco, a formação de San Sebastián não teve dificuldades em impor a sua superioridade, com golos de Le Normand, aos 30 minutos, Kubo, aos 48, e Oyarzabal, aos 66m.

O avançado internacional português André Silva entrou em campo aos 61m e ajudou na vitória da equipa ‘txuri urdin’, que subiu ao quarto lugar, com 15 pontos, por troca com o Athletic, agora quinto com 14.