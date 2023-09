O Mónaco ascendeu este sábado à liderança da Ligue 1, à condição, ao vencer na receção ao Marselha (3-2), num jogo que teve um início louco.

E teve um início louco porque aos 23 minutos já estava 2-2.

A formação visitante abriu o marcador logo no primeiro minuto, por Iliman Ndaye, servido por Aubameyang. Maghnes Akliouche empatou aos oito minutos, mas aos 18 foi Ndiaye a assistir Gigot para o 2-1.

Aos tais 23 minutos, Akliouche também quis fazer de assistente e serviu Folarin Balogun para o 2-2.

Na segunda parte, essa mesma dupla voltou a combinar, desta feita com os papéis invertidos: Balogun assistiu e Akliouche bisou para fazer o 3-2 aos 52 minutos.

Com este resultado, e à sétima jornada, o Mónaco lidera o campeonato francês, com 14 pontos, mas à condição – fica à espera do que ainda façam Brest e Nice. O Marselha, que contou com Vitinha nos últimos minutos, é oitavo.