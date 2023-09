O Paris Saint-Germain ficou-se pelo nulo na visita ao Clermont, este sábado (0-0), em jogo da 7.ª jornada da primeira liga francesa.

Danilo Pereira e Vitinha foram titulares no PSG, tendo Gonçalo Ramos entrado no campeão francês aos 64 minutos de jogo.

Os visitantes tiveram mais bola e ocasiões, mas acabaram a somar o terceiro empate em sete jornadas, levando apenas três vitórias na prova (além de uma derrota) até ao momento.

Com este desfecho, o PSG chega aos 12 pontos e é segundo classificado à condição. Porém, pode ver o líder Brest (13 pontos e menos um jogo) fugir no topo e pode mesmo dar um tombo na tabela, caso Nice (12 pontos), Mónaco (11) e Reims (10) vençam nesta ronda. O Clermont, que partiu para a jornada no 18.º e último lugar, com um ponto, chega aos dois pontos e iguala, à condição, o Lyon, que visita o Reims no domingo.