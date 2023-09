O Union Berlim perdeu este sábado no terreno do Heidenheim (1-0), em jogo da sexta jornada da Bundesliga, e três dias antes de receber o Sp. Braga.

Jan-Niklas Beste, à passagem da hora de jogo, fez o único golo, que bastou para derrotar a equipa de Berlim, que contou com Diogo Leite no onze titular.

Com este resultado, o Union Berlim está agora na 11.ª posição, e numa sequência de quatro derrotas consecutivas. Na terça-feira, há a receção ao Sp. Braga, para a Liga dos Campeões.

Líder da classificação – no máximo acabará a jornada igualado com o Bayern Munique –, o Bayer Leverkusen continua de vento em popa e venceu no terreno do Mainz, por 3-0.

Alejandro Grimaldo, antigo lateral do Benfica, voltou a brilhar com um grande golo de livre direto, aos 59 minutos. Hofmann fechou as contas pouco depois, aos 65 minutos, Sepp van den Berg havia feito o 1-0 com um autogolo, aos 18 minutos.

Já o Wolfsburgo, com Tiago Tomás no onze, recebeu e venceu o Eintracht Frankfurt, de Aurélio Buta – também titular –, por 2-0.

Jonas Wind abriu o marcador aos 31 minutos, e à hora de jogo Mario Gotze foi expulso e deixou a vida dos homens de Frankfurt ainda mais complicada.

A seis minutos dos 90, Wind bisou e fechou as contas.

Com este resultado, o Wolfsburgo sobe ao sétimo lugar, com 12 pontos, enquanto o Eintracht é oitavo, com sete pontos.

Por último, o Bochum, com Gonçalo Paciência nos últimos 20 minutos, foi derrota na receção ao Borussia Monchengladbach: 3-1. O Estugarda venceu em Colónia, por 2-0.