Tudo está bem quando acaba bem.



Com Mário Rui no banco, o Nápoles goleou o Lecce (4-0) numa partida da sétima jornada da Serie A e Osimhen pareceu ter feito as pazes com os adeptos e com os colegas.



O campeão italiano marcou logo aos 16 minutos por Ostigard a passe de Zielinski. A magra vantagem durou até aos 51 minutos quando Victor Osimhen, que tinha entrado ao intervalo para o lugar de Simeone, fez o 2-0 num cabeceamento perfeito após assistência de Khvicha Kvaratskhelia.



Apesar de Rudi Garcia ter aproveitado para fazer descansar alguns dos habituais titulares, o adversário do Sp. Braga na Champions ainda marcou mais dois golos por Gaetano (88m) e por Politano, de penálti.



Com esta goleada o Nápoles chegou aos 14 pontos e colocou-se à condição no terceiro lugar da Serie A. Por sua vez, o Lecce é sétimo classificado com 11 pontos.