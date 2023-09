6-1!



O Aston Villa humilhou o Brighton no arranque da sétima jornada da Premier League.



Em Birmingham, os «villans» tiveram uma entrada de sonho e marcaram três golos em 12 minutos. Ollie Watkins bisou (14m e 21m) e Estupiñán marcou na própria baliza. Insatisfeito com o que viu na primeira metade, De Zerbi fez três trocas ao intervalo: saíram Welbeck, Ferguson e Estupiñán e entraram Lamptey, João Pedro e Ansu Fati.



O internacional espanhol, que está cedido aos «seagulls» pelo Barça, encurtou a diferença no marcador com um golo aos 50 minutos. Quem imaginou que o Brighton iria avançar para uma recuperação incrível, enganou-se.



Ollie Watkins completou o hat-trick com novo golo aos 65 minutos e deixou o encontro decidido. Com um golaço, Ramsey fez o 5-1 e já nos descontos, Douglas Luiz anotou o 6-1 final. Uma tarde para esquecer do Brighton que assim, foi alcançado pelo Villa no terceiro lugar.



Os dois emblemas ainda podem, porém, ser ultrapassados por Arsenal e Tottenham nesta ronda.