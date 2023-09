O Liverpool vai receber uma injeção de capital vinda dos Estados Unidos. O fundo de investimento privado Dynasty Equity anunciou a compra de uma parte minoritária das ações do clube de Anfield Road.

Segundo o Financial Times, a operação envolve 100 milhões de dólares (quase 95 milhões de euros). O Dynasty Equity foi em 2022 e este é o seu primeiro grande investimento.

O Liverpool é detido pelo Fenway Sports Group, também dos Estados Unidos. Em 2010 comprou o clube por 300 milhões de Libras (345 milhões de euros, segundo as cotações de hoje).

Em maio passado, no entanto, a Forbes avaliou o Liverpool em cinco mil milhões de euros, sendo o quarto clube de futebol mais valioso do mundo.

Poucos meses antes, em fevereiro, o FSG rejeitou a possibilidade de venda do clube, mas manteve entidades como a Morgan Stanley ou a Goldman Sachs como consultores para cativar investimento externo. Agora surge este investimento.

A administração do Liverpool diz que o dinheiro vai ser usado para pagar a dívida bancária contraída durante a pandemia de COVID-19 e as despesas de capital efetuadas para melhorar Anfield, construir o Centro de Formação, recomprar o campo de treinos de Melwood e, mais recentemente, as aquisições durante a janela de transferências do verão.

«O nosso compromisso a longo prazo com o Liverpool mantém-se mais forte do que nunca», afirmou o presidente do FSG, Mike Gordon. «Sempre dissemos que, se houvesse um parceiro de investimento adequado para o Liverpool, procuraríamos essa oportunidade para ajudar a garantir a resiliência financeira do clube a longo prazo e o seu crescimento futuro».

O diretor executivo do Dynasty Equity, Don Cornwell, acrescentou: «o Liverpool é um dos clubes de futebol mais emblemáticos do mundo, com uma base de adeptos apaixonada e um alcance global significativo. Temos o privilégio de apoiar o clube e trabalhar ao lado do FSG para executar as enormes oportunidades de crescimento que temos pela frente».