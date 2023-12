O Betis aproveitou a receção ao Real Madrid este sábado, para a 15ª jornada da liga espanhola, para angariar brinquedos para as crianças desfavorecidas de Sevilha.

Com a lotação esgotada, choveram no relvado milhares de peluches, lançados das bancadas pelos adeptos antes do início do jogo.

É uma iniciativa solidária do clube andaluz que já tornou habitual, nesta altura do ano.