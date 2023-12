O Legia de Varsóvia recebeu e venceu o AZ Alkmaar por 2-0. Josué e Yuri Ribeiro foram titulares na equipa da casa, enquanto Tiago Dantas e Alexandre Penetra foram apostas iniciais no conjunto visitante. Gil Dias entrou no segundo tempo no Legia.

A equipa polaca marcou aos 34 minutos. Josué assistiu e Yuri Ribeiro finalizou da melhor forma a combinação portuguesa.

Aos 53 minutos, Bruno Martins Indi, antigo jogador do FC Porto, foi expulso. Já a jogar contra 10, o Legia confirmou a vitória. Nova assistência de Josué, com Kramer a fazer o 2-0 final. A equipa polaca termina o Grupo E da Liga Conferência no segundo lugar, com 12 pontos, e vai agora jogar o play-off da competição.

Já o Aberdeen também venceu em casa o Eintracht Frankfurt por 2-0. Duk, avançado formado no Benfica, marcou o primeiro golo da partida, aos 41 minutos. Sokler, aos 74 minutos, fez o resultado final. O Aberdeen terminou o Grupo G da Liga Conferência no terceiro lugar, com seis pontos.

Quanto ao PAOK goleou na Grécia o HJK por 4-2. Rafa Soares e Meite foram titulares. Vieirinha entrou na segunda parte, enquanto Filipe Soares não foi utilizado devido a lesão.

Por fim, o Ludogorets, com Claude Gonçalves de início, levou a melhor sobre o Nordsjaelland, que teve Schjelderup a titular, por 1-0. O único golo da partida foi marcado por Piotrowski, aos 79 minutos.