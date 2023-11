O Legia de Varsóvia, com Josué e Yuri Ribeiro no onze, empatou em casa a dois golos com o Warta. Os também portugueses Gil Dias, do Legia, e Miguel Luís, do Warta, entraram no segundo tempo.

A equipa visitante chegou a estar a vencer por 2-0 com golos de Tomás Prikryl e de Márton Eppel, de grande penalidade.

Já no tempo de compensação do primeiro tempo, o Legia de Varsóvia também beneficiou de um penálti. Encarregue da marcação, o capitão Josué fez o 2-1.

Aos 63 minutos, Ernest Muci atirou certeiro para o 2-2 final. O Legia é sexto classificado no campeonato polaco, com 25 pontos. O Warta está na décima terceira posição, com 18 pontos.