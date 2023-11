Um golo do futebolista português Josué Pesqueira deu a vitória ao Legia Varsóvia na visita ao Radomiak Radom, por 1-0, em jogo da 14.ª jornada do principal campeonato da Polónia, no domingo.

Um penálti, aos 28 minutos, decidiu o encontro a favor da equipa visitante, num jogo em que, além de Josué, Gil Dias foi titular no Legia. Do lado do Radomiak, Edi Semedo foi titular, Leonardo Rocha suplente utilizado e Hélder Sá ficou no banco.

O Legia é 6.º classificado, com 23 pontos. O Radomiak é 8.º, com 18. Lidera o Slask, com 30.