Josué foi o melhor jogador português a jogar no estrangeiro para a Sofascore, entre os dias 5 e 8 de abril.

O médio, de 33 anos, assinou uma assistência no empate do Légia Varsóvia a um golo com o Jagiellonia Bialystok e mereceu uma nota de 8.7 para o site parceiro do Maisfutebol.

O antigo jogador do FC Porto bateu a concorrência de Fábio Carvalho, do Hull City, que foi o segundo melhor jogador português da semana, com uma exibição de 8.5, segundo o Sofascore.

O médio, de 21 anos, bisou no triunfo da equipa inglesa sobre o Cardiff City por 3-1, enquanto Rafael Leão marcou no triunfo do Milan sobre o Lecce por 3-0 e teve uma nota de 8.4 para o site.

O avançado, de 24 anos, foi terceiro classificado, à frente de nomes como João Amaral, Gonçalo Ramos ou André Moreira. Iuri Medeiros, Marco Paixão, João Carlos Teixeira e Gelson Martins completam o top-10 dos melhores jogadores da semana a jogar no estrangeiro.