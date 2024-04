Antonio Cassano, antigo futebolista italiano, deixou pesadas críticas a Rafael Leão, mas o internacional português não se deixou ficar e respondeu (novamente).

«O Rafael Leão é alguém que pensa que é um fenómeno e há pessoas que vão atrás dele. É um fenómeno? Absolutamente não. Para mim é apenas um bom jogador, com força física e não mudei de ideias em relação a isso. Durante cinco meses e meio não marcou um golo numa Liga tão pobre como é a Série A. Depois faz duas jogadas, duas acelerações e é o maior. Quando eu jogava, há 10 ou 15 anos, teria de lutar para jogar no sexto ou no sétimo classificado da liga italiana. Com gente como Kaká, Rui Costa... Ele é um jogador normal. Lautaro Martínez? Esse sim, é um jogador de classe mundial. Luta pela bola, marca golos, faz assistências, luta no campo todo. É um líder em todos os sentidos», referiu o antigo avançado, em declarações à televisão italiana Rai.

Muito ativo no Twitter, o português Rafael Leão não gostou dos comentários negativos de Cassano (bastante recorrentes) e respondeu à letra (ou ao emoji), utilizando a rede social X, publicou uma série de emojis de palhaço, algo que até já tinha feito no passado.

Esta época, ao serviço do AC Milan, o avançado já leva 38 jogos e tem um total de 12 golos e 11 assistências.