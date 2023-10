Pela segunda vez em poucas semanas, Antonio Cassano voltou a tecer duras críticas a Rafael Leão. Desta feita, o antigo internacional italiano criticou a prestação do avançado na partida do AC Milan em Dortmund - o internacional português foi, de resto, considerado o MVP da partida.



«O Rafael Leão nunca mais apareceu. Fez dois ou três sprints, mas zero remates à baliza, zero assistências e desperdiçou a jogada mais decisiva. Só joga para a frente. Em algum momento tem de fazer a diferença. Nunca defende e precisa de dez oportunidades de golo para marcar», disse o ex-atacante, na «BoboTV».



Leão não ficou indiferente e reagiu com «emojis» de risos e de palhaços numa publicação feita nas redes sociais. Para bom entendedor, meia palavra basta.