O Milan recebeu e venceu a Lazio, por 2-0, este sábado, em jogo da 7.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana, com o português Rafael Leão a brilhar, ao fazer as assistências nos dois golos.

O primeiro golo do encontro foi apontado por Christian Pulisic, já na segunda parte, aos 60 minutos, com um remate de pé esquerdo na área, em zona frontal, depois de um cruzamento de Leão, do lado esquerdo.

Aos 88 minutos, o Mialn chegou ao 2-0, numa saída a partir do guarda-redes, Mike Maignan. A jogada desenrolou-se pela esquerda e, já no meio-campo contrário, Rafael Leão encarou um adversário, fugiu em velocidade e, já junto à linha de fundo, cruzou atrasado para a finalização de Noah Okafor.

Já no quarto de cinco minutos de compensação, Pedro Rodríguez fez um golaço, mas o lance foi anulado por fora de jogo, durante a jogada.

Com este triunfo, o Milan chega aos 18 pontos e isola-se à condição na liderança, fruto de seis vitórias e uma derrota. Fica à espera do que o Inter de Milão, que tem 15 pontos, faça ainda neste sábado, ante a Salernitana. A Lazio mantém-se com sete pontos e, à condição, no 14.º lugar.

Já este sábado, o campeão Nápoles goleou na visita ao Lecce (0-4).