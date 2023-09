É mais um capítulo no caso Osimhen. O Nápoles até já pediu desculpas ao jogador e garantiu que nunca teve a intenção de o ofender.

Apesar disso, o ministro do Desporto da Nigéria, John Owan Enoh, entendeu que devia pronunciar-se, através de um comunicado oficial emitido no seu país.

A nota diz que o ministério do Desporto está a «envidar esforços para contactar pessoalmente Osimhen e perceber quais são os problemas, para apurar devidamente os factos».

«Estou também em contacto com o ministro dos Negócios Estrangeiros e com o embaixador da Nigéria em Itália», continua Enoh.

«Estamos a utilizar as vias diplomáticas para explorar o assunto com a Itália. Estamos empenhados em garantir que os nossos desportistas tenham o respeito que merecem e que não sejam expostos a injustiças, discriminações e ridicularizações injustas que possam prejudicar as suas carreiras», conclui o comunicado.