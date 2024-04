Rafael Leão marcou o 12.º golo da temporada, o sexto na Série A, na vitória do Milan, em San Siro, diante do Lecce (3-0). Um golo que fechou o resultado final e que revelou um novo festejo do internacional português.

O Milan chegou ao intervalo já a vencer por 2-0, com o norte-americano Pulisic a abrir o marcador, a passe de Chukwueze, logo aos 6 minutos, e Giroud, a aumentar a vantagem, aos 20, com assistência de Yacine Adli. Ainda antes do final da primeira parte, os visitantes ficaram reduzidos a dez por expulsão de Krtovic.

O golo de Rafael Leão foi marcado já na segunda parte, aos 57 minutos, com o avançado português a fugir a toda a gente, lançado por Yacine Adli, e a bater Falcone com um remate seco com o pé esquerdo.

Um golo festejado pelo jogador português de forma original, agachando-se junto à linha, como se estivesse a surfar uma onda, com Giroud a colaborar na nova coreografia.

Com esta vitória, o Milan reforça o segundo lugar da classificação da Série A, com mais nove pontos do que a Juventus, mas ainda a onze do líder Inter.

Confira a classificação da Série A