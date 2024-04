No jogo que abriu a 31.ª jornada do campeonato italiano e que opôs o último ao penúltimo classificado, a Salernitana empatou em casa com o Sassuolo (2-2).

Os visitantes até chegaram ao intervalo a vencer, com golos de Armand Lauriente (37m) e Nedim Bajrami (44m), mas a resposta dos anfitriões surgiu no segundo tempo.

Aos 52 minutos, Antonio Candreva reduziu para 2-1 e, já em tempo de descontos, Giulio Maggiore (90+1m) garantiu o empate e evitou a quarta derrota consecutiva da Salernitana, que ainda assim continua no último lugar, com 15 pontos.

Já o Sassuolo, segue no penúltimo lugar, agora com 25 pontos, os mesmos de Empoli e Frosinone, a equipa imediatamente acima dos lugares de despromoção.

Confira a tabela classificativa da liga italiana