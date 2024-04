Depois de quatro derrotas consecutivas no campeonato alemão, o Werder Bremen voltou a somar pontos, desta feita com um empate na visita ao Eintracht Frankfurt (1-1), no jogo de abertura da 28.ª jornada.

A equipa forasteira adiantou-se pouco depois da hora de jogo, por Milos Veljkovic (62m), mas, com a expulsão de Jens Stage aos 74 minutos, complicou a missão de segurar a vantagem.

Logo a seguir ao cartão vermelho, o Frankfurt empatou. O defesa brasileiro Tuta foi o autor do 1-1 e ainda protagonizou a segunda expulsão no jogo, mesmo na reta final (89m), depois de o árbitro ter revisto um pisão no monitor no VAR.

Com este resultado, o Frankfurt mantém-se em zona europeia, no sexto lugar, com 42 pontos. O Werder Bremen segue na 10.ª posição, mas arrisca-se a ser ultrapassado ainda nesta ronda.

Confira a classificação da liga alemã

[IMAGENS VÍDEO Eleven na DAZN]