Joelinton assinou esta quinta-feira um contrato de longo prazo com o Newcastle United, não tendo o clube especificado a duração do mesmo.

O médio brasileiro, que terminava o vínculo com os magpies no final da presente temporada, chegou ao clube no verão de 2019, proveniente do Hoffenheim, e já somou um total de 179 partidas e marcou 25 golos.

«Sinto-me muito bem. Sinto-me muito feliz e a minha família está feliz. Muitas coisas aconteceram nos meus anos aqui. Aprendi muito e cresci muito, e para mim, vir para Newcastle foi a melhor decisão da minha carreira», referiu o jogador de 27 anos, após a renovação de contrato.

Também Eddie Howe, treinador do Newcastle, deixou algumas palavras de apreço a Joelinton: «É uma pessoa excepcional e o amor que tem pelo clube é retribuído por todos nós aqui. Ele traz qualidades únicas ao grupo e sem dúvida que nos fortalece», elogiou.