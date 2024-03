Bendito regresso da Premier League. No duelo que inaugurou a 30.ª jornada, o Newcastle compôs uma quadra pascal – memorável – diante do West Ham (4-3).

Naquela que se antecipava ser uma tarde tranquila, Isak abriu a contagem, ao sexto minuto, de penálti. Já depois de Lascelles deixar o jogo, por lesão – rendido por Krafth – surgiu a resposta do West Ham, e o princípio da «Paixão do Newcastle».

Aos 21m, Michail Antonio repôs a igualdade, e, em cima do intervalo, Kudus consumou a reviravolta, aos 45+10m. A lei é implacável e segue intacta: quem não marca, sofre. E assim foi. O West Ham apenas precisou de seis oportunidades para arrecadar a frente do marcador. Do outro lado, com o dobro dos remates, os anfitriões somente marcaram de penálti.

A parábola de Isak e Barnes

No segundo tempo, a toada manteve-se e agudizou as hostes dos «magpies», que já adivinhavam a «Cruz» que teriam de carregar até ao apito final. Isto porque Bowen, depois da assistência para Kudus, trocou de lugar com o ganês e assinou o 1-3. Estavam decorridos 48m.

Entre trocas, Isak afastou as nuvens e puxou a si o raiar da recuperação. O sueco bisou, aos 77m, uma vez mais beneficiando de um penálti.

Pouco depois, aos 83m, Isak descobriu Barnes, que repôs a igualdade, para a loucura dos milhares presentes no St. James’ Park.

«E ao terceiro golo, regressou». Esta poderia ser a parábola da tarde, num toque biblíco. O mesmo Barnes, que ganhou gosto aos festejos, aplicou nova reviravolta, em cima do minuto 90. Estava, assim, consumada a «Ressurreição» do Newcastle, dobrando os «hammers», e soltando a festa na fortaleza dos «magpies».

Até final, Gordon ainda foi expulso, vendo o segundo cartão amarelo por tardar a reposição da bola. Todavia, nada mais poderia o West Ham fazer para, pelo menos, arrecadar um ponto.

Tal montanha-russa permite ao Newcastle aproximar-se do West Ham (7.º). Os «magpies» são oitavos, com 43 pontos, guardando uma partida em atraso face aos «hammers». Segue-se a receção ao Everton.

Por sua vez, o West Ham, que já leva três jornadas sem vencer, recebe a 2 de abril o Tottenham (5.º).