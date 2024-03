O Benfica conquistou, na manhã deste sábado, a sua oitava Taça de Portugal de futsal feminino. Em Sines, as águias golearam o Torreense, por 8-0. De lembrar que a turma de Torres Vedras milita na Distrital de Lisboa, conhecida como 1.ª Divisão.

Numa final de sentido único, meros segundos bastaram para Janice Silva inaugurar o marcador, depois de jogada conduzida pela esquerda por Fifó. Da assistência para o golo, a internacional portuguesa ampliou a vantagem, ao sexto minuto.

Até ao intervalo, Sara Ferreira (11m) e Fifó (18m, em dose dupla) consumaram a goleada (5-0).

No segundo tempo, e perante um Torreense apostado em reduzir as diferenças no resultado, o Benfica delineou contra-ataques letais, que permitiram a Sara Ferreira bisar (28m) e a Janice Silva completar o hat-trick (35 e 38m).

Após o apito final, Alexandre Pinto, treinador das águias, salientou a fase final «imaculada».

«Para aqui chegarmos, tivemos de eliminar quatro equipas da Liga, num saldo absolutamente arrasador, com 29 golos marcados e dois sofridos. E esta foi uma "final-four" imaculada, com 14 golos marcados e nenhum sofrido. Ainda assim, a final de hoje não pode ser desvalorizada, existe muito mérito no Torreense», analisou.

O Benfica, que terminou a Fase Regular da Liga como líder, defronta nos quartos de final o Atlético, a 6 de abril.