De regresso ao comando técnico da União de Leiria, três anos depois, Filipe Cândido não conseguiu levar a turma do Lis ao triunfo, na receção ao Nacional (1-1), em encontro da 27.ª jornada da II Liga.

Numa casa que estima – e o único motivo para «trocar a final da Taça Rio, pelo Boavista-RJ, por oito jogos da II Liga» – Filipe Cândido viu os seus pupilos garantirem a vantagem em cima do intervalo.

De penálti, aos 45+3m, o defesa Zié Ouattara inaugurou o marcador, anotando o terceiro golo no campeonato.

Na segunda parte, entre trocas – e a fim de não perder terreno na corrida pela subida – os comandados de Tiago Margarido foram mais eficazes, consumando a igualdade, aos 83m, por Chuchu Ramírez. Destaque para a primorosa e acrobática assistência de Dudu.

Apesar do empate quanto a remates e posse de bola, os madeirenses foram mais assertivos, ameaçando, por várias vezes, o golo. Em todo o caso, Fábio Ferreira – que esta manhã cumpriu o quarto jogo na época – travou as ambições forasteiras.

A igualdade mantém o Nacional no terceiro lugar, com 52 pontos, menos quatro para os líderes Santa Clara e Aves SAD. Atrás, no quarto posto, espreita o Marítimo, com 48 pontos. Na próxima jornada, a 5 de abril, a turma da Choupana recebe o Aves Sad.

Por sua vez, a União de Leiria é 12.ª, com 32 pontos, encaixando o segundo jogo sem vencer. Em todo o caso o 16.º lugar, de play-off de manutenção, está a oito pontos. Na ronda 28 da II Liga, o conjunto do Lis visita o Leixões (14.º).

Filipe Cândido, de 44 anos, vive o terceiro capítulo pela União de Leiria, depois de orientar os unionistas entre o Campeonato de Portugal e a Liga3, entre 2018 e 2020, e ainda durante o arranque da época 2021/22.