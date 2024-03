O Tondela recebeu e venceu o Lank Vilaverdense por 1-0, em jogo da jornada 27 da II Liga. Maranhão marcou o único golo do encontro, que valeu o regresso aos triunfos dos tondelenses.

O momento da partida surgiu aos 74 minutos. Luan Farias assistiu e o camisola 21 do conjunto de Viseu, que tinha entrado ao intervalo, aproveitou para dar os três pontos à equipa de Tozé Marreco.

Com este resultado, o Tondela passa a somar 42 pontos e está no 5.º lugar da II Liga. O Lank Vilaverdense segue na 18.ª posição, a última da tabela classificativa, com 17 pontos.