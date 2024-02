O Tondela venceu ao final da manhã deste sábado na visita a Mafra, por 3-1, em jogo da 22.ª jornada da II Liga portuguesa, no Municipal de Mafra.

Na primeira parte, aos 20 minutos, Roberto deu vantagem ao Tondela, de penálti.

Na segunda parte, o Mafra chegou ao empate, por Pité, aos 60 minutos, de cabeça.

Porém, o Tondela conseguiu voltar para a frente do marcador e resolveu o jogo com dois golos em três minutos, por Luan Farias (73m) e Rui Gomes (75m), este último num pontapé fortíssimo na área, colocado ao canto superior da baliza.

Com este resultado, o Tondela volta às vitórias após quatro jornadas com empates e vai em nove jornadas seguidas a pontuar. Tem 34 pontos, subindo à condição ao 4.º lugar. O Mafra segue com 30 pontos, no 8.º posto, também à condição. Depois de dois empates, vai agora em três jornadas seguidas sem vencer.