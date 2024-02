A jornada 22 da II Liga arrancou com um empate a um golo, em Matosinhos, entre Leixões e Paços de Ferreira. Na corrida pela permanência, os «bebés do mar» arrecadaram um ponto graças ao golo de Adriano Amorim, aos 56m. Assistido por Danrlei, o avançado brasileiro, de 22 anos – que cumpre a quarta época no Leixões – assinou o terceiro golo no campeonato e repôs a igualdade.

Antes, na primeira parte, Afonso Rodrigues – emprestado pelo Famalicão ao Paços de Ferreira – abriu o marcador, ao quinto minuto. Ao quarto jogo pelos «castores», o jovem, de 21 anos, prova merecer a confiança do técnico Ricardo Silva, que faz o avançado alinhar como extremo esquerdo, no apoio a Pablo ou Zé Uilton.

Num encontro intenso a partir do golo do Leixões, o Paços apostou todas as fichas no segundo golo, mas dos 11 remates desferidos no segundo tempo, apenas um obrigou Stefanovic a aplicar-se.

Assim, o conjunto da capital do móvel estaciona no nono lugar, com 27 pontos, em igualdade com Benfica B e FC Porto B. O Paços de Ferreira não vence há quatro partidas para a II Liga.

Por sua vez, o Leixões permanece no 16.º lugar, amealhando um ponto que, em todo o caso, se poderá revelar essencial – ou fatal – nas derradeiras contas. Com 19 pontos, o conjunto orientado por Carlos Fangueiro está em lugar de play-off de manutenção, a dois pontos do Feirense.

Durante a partida não faltou convívio entre os adeptos, até porque a hora era já de jantar.

🥪 A fama de que os adeptos do Paços gostam de sande de porco já chegou a Matosinhos.



Obrigado ao @leixoessad que ofereceu sande de porco aos adeptos pacenses presentes no Estádio do Mar 😋#DefendeOAmarelo #LSCFCPF #fairplay #LigaPortugal pic.twitter.com/xPOg8pVyGc — FC Paços de Ferreira (@fcpf) February 16, 2024

Na próxima jornada, a 26 de fevereiro (segunda-feira), o Paços de Ferreira recebe o conjunto de Santa Maria da Feira. Antes, a 24 de fevereiro, o Leixões faz uma curta viagem até ao reduto do FC Porto B.