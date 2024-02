O Santa Clara deu a conhecer nesta sexta-feira as propostas finalistas para alteração do símbolo do clube de São Miguel.

A três propostas, que serão votadas pelos sócios em Assembleia-Geral, saíram de um total de 154 que foram apresentadas, revelou o presidente da mesa da AG, Eduardo Medeiros. No final, as propostas 30 (de Cristina Moreira, lado direito da foto de capa), 130 (Filipe Sousa, ao centro) e 139 (Sérgio Marques, lado esquerdo) foram as mais votadas nesta fase.

O Santa Clara anunciou a intenção de alterar o símbolo, uma vez que o atual se assemelha muito ao do Benfica.

Veja os símbolos mais ao detalhe e como ficam nas camisolas na GALERIA ASSOCIADA