Tondela e Paços de Ferreira empataram 1-1 em jogo da 20.ª jornada da II Liga no Estádio João Cardoso.

Luan Farias colocou a equipa da casa em vantagem, aos 11 minutos, após assistência de Hélder Tavares, mas os visitantes empataram ainda antes do intervalo, aos 42 minutos, por Pedro Ganchas.

Com este empate, o Tondela, com 30 pontos, alcança o Torreense no quinto lugar, enquanto o Paços de Ferreira segue no 10.º posto, com 26.

Confira a classificação da II Liga