Abraham Marcus esteve em destaque, este sábado, na equipa B do FC Porto: marcou o golo que colocou a equipa portista em vantagem na deslocação a Leiria.

Na altura de comemorar o golo, o internacional nigeriano colocou as mãos no rosto em forma de máscara, como costuma fazer Viktor Gyokeres, o avançado sueco do Sporting.

O gesto nem foi muito notado, na altura, mas o próprio jogador publicou uma foto do momento nas redes sociais, acompanhada pela mensagem «aceita o teu passado sem ressentimentos, lida com o teu presente com confiança».

O curioso foi o facto de ter recebido diversas felicitações de adeptos do Sporting nos comentários.