O FC Porto B, que contou com o reforço de Zé Pedro (que várias vezes tem sido opção para a equipa principal), empatou este sábado em Leiria (1-1), em jogo da II Liga.

Curiosamente a partida até começou para os azuis e brancos, que marcaram logo aos 19 minutos por Marcus Abraham, após assistência de Gui Guedes.

Em cima do intervalo, o central Bura fez o empate, estabelecendo o resultado final, num jogo que se complicou para o FC Porto B quando Zé Pedro, precisamente, foi expulso aos 59 minutos.

O central travou Jair, que seguia isolado para a baliza, e o árbitro mostrou amarelo. Alertado pelo VAR, porém, reviu as imagens e comunicou, na instalação sonora do Dr. Magalhães Pessoa, a decisão de expulsar Zé Pedro.

Nesse mesmo minuto, António Folha excedeu-se nos protestos e viu também o cartão vermelho, mas os dragões conseguiram segurar o empate até ao fim.

Com este empate o FC Porto B chega aos 26 pontos, no 10.º lugar, enquanto a U. Leiria ocupa o 13.º lugar, com 24 pontos. Isto antes dos leiriense receberem o Sporting para a Taça de Portugal, na próxima quarta-feira