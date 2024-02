O jogo entre o Leixões e o Nacional, da 20.ª jornada da II Liga, vai ser adiado devido à falta de policiamento, apurou o Maisfutebol.



Uma situação idêntica aquela que motivou o adiamento do Famalicão-Sporting, da Liga, no último sábado. Este é o segundo jogo de futebol adiado, em menos de 24 horas, por falta de agentes de segurança.



O duelo estava agendado para as 11h00 deste domingo, no estádio do Mar.