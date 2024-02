O ministro da Administração Interna mandou abrir um inquérito urgente aos acontecimentos relacionados com o Famalicão-Sporting, jogo que não se realizou por não estarem reunidas condições de segurança.

Além de ter determinado a abertura de um inquérito urgente por parte da Inspeção Geral da Administração Interna, José Luís Carneiro convocou também para este domingo uma reunião com os responsáveis máximos da PSP e GNR.

No mesmo comunicado do Ministério é ainda referido que foi aberto um inquérito sobre declarações do presidente do Sindicato Nacional da Polícia relativas à atividade da PSP no contexto dos próximos atos eleitorais, nomeadamente a possibilidade de estar em causa o transporte de urnas de voto.