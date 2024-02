O Marítimo venceu na receção ao Benfica B, por 3-1, num jogo da 20.ª jornada da II Liga que teve direito a reviravolta.

Os encarnados adiantaram-se aos 36 minutos, com um golaço de Pedro Santos. O jovem extremo aproveitou a desatenção na área madeirense e apontou o golo inaugural com um pontapé de bicicleta.

Mas os verde-rubros reagiram pouco depois, por René Santos (43m), que marcou o golo da igualdade após um lance de insistência, na sequência de um pontapé de canto.

O central, contudo, esteve ligado a um erro antes do intervalo, ao derrubar Nuno Félix na área. Na conversão, João Rego (45+4m) atirou para a bancada.

Na segunda parte, a equipa de Fábio Pereira consumou a reviravolta, por Platiny, aos 49 minutos, após um passe de rutura de Fábio China.

O Marítimo ainda viria a aumentar a vantagem, aos 77 minutos, por Lucas Silva, avançado que momentos antes viu-lhe um golo ser anulado.

O Marítimo mantém a quarta posição, com 34 pontos, mas aproveita os deslizes de Santa Clara e Aves SAD. Os verde-rubros ficam, à condição, a três pontos do Nacional, terceiro classificado, que viu o seu jogo com o Leixões adiado.

O Benfica B partilha o nono posto com o FC Porto B (26 pontos).

Resultados e classificação da II Liga