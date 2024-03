O Belenenses venceu em casa o Feirense por 3-1 e deixou, ainda que à condição, o último lugar da II Liga.

Sem vencerem desde 10 de dezembro, quando bateram a Oliveirense também no Restelo, os lisboetas foram para o intervalo a perder (Antoine, 34m), mas deram a volta na segunda parte.

Reforço de inverno do Belenenses, o ex-V. Setúbal Zequinha estreou-se a marcar com um cabeceamento certeiro e empatou a partida aos 50 minutos.

Aos 72 minutos, Moha Keita fez o 2-1 para a equipa da casa e Ricardo Matos, que rendeu Zequinha a meio da segunda parte, sentenciou o jogo ao minuto 83.

Com este resultado, o Belenenses sobe do 18.º para o 17.º posto da II Liga. Tem agora 20 pontos, menos cinco do que o Feirense, que está no 15.º posto.