O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, mostrou-se «feliz» com o dado de que Diogo Costa é, segundo o Transfermarkt, o guarda-redes mais valioso do mundo, tendo acabado a falar de Pepe e da «vontade de aprender» em qualquer circunstância e em qualquer idade, seja qual for o jogador.

«Fico obviamente feliz, mas mesmo se não saísse esse dado, ele será sempre o nosso guarda-redes, que é valioso jogando no Dragão, na Amoreira e estando aqui todos os dias connosco. É reflexo do trabalho dele, da qualidade, mas só isso não chega. A forma como eles trabalham, como se dedicam, é fantástica. E um pormenor, que acho que faz toda a diferença: a capacidade que eles têm de estarem com disposição para aprenderem todos os dias. Acho que isso é fantástico, essa humildade de espírito para se poder evoluir e eles têm essas características, que os tornam sem dúvida mais fortes e não o contrário. Porque muitas vezes pensamos que isso é sinónimo de fragilidade, mas não é. Acho que todo o jogador, mesmo o Pepe com 41 anos, tem vontade de aprender e é isso que faz com que sejam mais fortes ainda», disse Conceição, esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, adversário que o FC Porto defronta pela quarta vez esta época, depois de duas derrotas (uma na Liga no Dragão, 0-1; outra para a Taça da Liga na Amoreira, 3-1) e da vitória azul e branca na Amoreira, para a Taça de Portugal (0-4).

E foi precisamente a essa vitória do FC Porto que Conceição recuou para lembrar o poderio ofensivo do Estoril, que nos 12 jogos seguintes a essa derrota, marcou sempre, independentemente dos resultados mais ou menos negativos.

«Nós dependemos de nós, temos de ganhar os nossos jogos e é isso que temos de fazer», respondeu, sobre se uma vitória podia ser um clique para a luta pelo título ou, no mínimo, pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões 2024/25. «Não adiante começarmos a fazer futurologia, isso só prejudica. É olhar para o jogo, focar, fazer o que temos a fazer amanhã. É uma equipa difícil, a equipa que depois dos quatro primeiros classificados é a que tem mais golos na Liga e nos últimos 12 jogos fizeram sempre golos. É uma equipa positiva e temos de estar atentos a tudo, focar e concentrar no Estoril para não ter nenhum dissabor», concluiu.

O Estoril-FC Porto, que tem arbitragem de António Nobre, tem apito inicial marcado para as 20h30 de sábado e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.