Sérgio Conceição explicou como é que preparou o jogo com o Estoril com a ausência de 12 internacionais, destacando as estreias de Francisco Conceição e de Galeno pelas seleções de Portugal e do Brasil, respetivamente, mas garantindo que, tirando a fadiga, «estão todos bem» para ir a jogo este sábado, incluindo Nico González que tinha sido dispensado dos sub-21 de Espanha devido a lesão.

«É sempre complicado dentro de um clube que liberta doze clubes para as seleções. Há outros pormenores a trabalhar com os jogadores que ficam cá. As estreias da seleção não foi só do Francisco [Conceição], mas também do Galeno. São estreias importantes porque têm a ver com o trabalhado realizado por eles e também pelos companheiros que os ajudaram a atingir esse patamar e de todos os departamentos do FC Porto», começou por enunciar o treinador em conferência de imprensa.

«Nós, como clube, na preparação destes jogos, temos de estar preparados para estas ausências para preparar o jogo. Quando temos três jogos por semana, o tempo é pouco, mas há já um grande conhecimento grande, o trabalho é muito bom, não só do campo, mas também fora dele, com imagens, com vídeos dos adversários. Não estamos a pensar no pouco tempo e nas ausências. Não vai ser por isso que vamos ter alguma desculpa para não ter um resultado positivo na Amoreira», acrescentou.

Nico González foi um dos internacionais e regressou com problemas físicos, mas está apto para o jogo deste sábado. «O Nico teve a oportunidade de recuperar, trabalhou dois dias de forma condicionada com a equipa, mas ontem já trabalhou sem queixas e está apto para ir a jogo. Os outros, tirando a fadiga normal de viagens, um ou outro com mais competição, estão bem. Nunca é o ideal, mas faz parte daquilo que é o nosso trabalho e da qualidade que eles têm para representar a nossa seleção», destacou ainda.