Nico González está recuperado e treinou normalmente com a equipa do FC Porto, esta quinta-feira, no Olival.

O médio espanhol, que nos últimos dias trabalhou de forma condicionada, está «totalmente apto» para a visita ao Estoril, ao contrário de Marcano e Zaidu, que continuaram a fazer tratamento às respetivas lesões.

O FC Porto volta a trabalhar na manhã de sexta-feira e, a partir das 12h00, Sérgio Conceição vai fazer a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, da 27.ª jornada da Liga (sábado, 20h30).