O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, apontou esta sexta-feira que «não há preferência» quanto à altura das eleições no FC Porto, marcadas para 27 de abril, admitindo que mexe sempre com os sócios e adeptos, mas que o seu foco é trabalhar a equipa para ganhar jogos.

«Não há preferência, as datas são as que são. Temos um calendário, não dependemos de nós. Dependemos de nós para fazer bons resultados até final e não podemos olhar para situações que possam distrair a equipa, o nosso trabalho. Obviamente que, sendo um ano de eleições, principalmente fora mexe sempre nesse sentido, principalmente para sócios, adeptos, simpatizantes e imprensa. Agora, o meu papel é bloquear ao máximo e concentrar a equipa ao máximo no trabalho diário e em ganhar jogos, isso é o mais importante», afirmou Conceição, na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Estoril, para o jogo da 27.ª jornada da I Liga.

A resposta de Conceição surgiu já depois de outras relacionadas com as eleições, nomeadamente sobre a sua continuidade no comando técnico e as ideias de Pinto da Costa e André Villas-Boas. «Eu, como sócio, estou atento a tudo o que se diz dos diferentes candidatos, as ideias de cada um, mas estou aqui como treinador do FC Porto, a pensar no jogo de amanhã e é isso que me importa», declarou.

Conceição foi ainda questionado sobre a sua posição sobre a futura academia do FC Porto na Maia e manteve a linha da resposta anterior. «Eu agradeço a questão, mas entronco na minha resposta anterior, não há mais nada a acrescentar», disse.

O Estoril-FC Porto, que tem arbitragem de António Nobre, tem apito inicial marcado para as 20h30 de sábado e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.