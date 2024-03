O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, compareceu pela primeira vez perante toda a imprensa após a confusão do último fim de semana em Espanha à margem do torneio de jovens Gañafote Cup, mas não quis alongar-se sobre o assunto, depois das explicações dadas na terça-feira.

«Já tive oportunidade de falar disso no dia 26 de março, está falado e não há mais comentários», disse, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, remetendo-se às declarações proferidas ao Porto Canal e a O Jogo e ao Jornal de Notícias.

Questionado na fase final da conferência de imprensa sobre se podia explicar se a versão que chegou de Espanha sobre o caso era efetivamente verdadeira, Conceição voltou a apontar ao que já tinha dito na terça-feira, respondendo de forma lacónica.

«Toda a gente teve acesso ao que eu disse. Sendo o futebol o momento, este não é o momento para falar disso», referiu.

«São acusações falsas, mentirosas, de alguém que devia ter a responsabilidade e o dever de estar acima, porque é autoridade em Espanha, por isso não foi identificado. Os meus advogados estão neste momento em Espanha, a tratar deste caso e a fazer o que têm de fazer», disse Conceição, na terça-feira.

«Se for preciso eu meter uma pausa no futebol e deixar o futebol para provar tudo aquilo que eu estou a dizer, eu deixo. Porque a minha honra, aquilo que eu sou como homem e como pai, é muito mais importante do que qualquer carreira desportiva», afirmou, ainda.

O Estoril-FC Porto, que tem arbitragem de António Nobre, tem apito inicial marcado para as 20h30 de sábado e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.