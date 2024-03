Ricardo Soares segue invicto na Superliga chinesa, ao cabo de três jornadas. Na manhã deste sábado, o técnico português liderou o Beijing Guoan ao segundo triunfo no campeonato, desta feita na visita ao Wuhan Three Towns (0-1).

Com Guga de início entre os visitantes, o único golo do encontro foi anotado por Fábio Abreu, aos 74m. O ponta de lança angolano passou, entre 2013 e 2021, por Marítimo, Penafiel e Moreirense.

Numa partida de sentido único, a turma de Ricardo Soares aumentou a pressão na segunda parte, até alcançar a vantagem.

Entre os anfitriões estiveram algumas caras conhecidas do futebol português. Foi o caso de Romário Baldé, extremo guineense, de 27 anos, que no passado representou a equipa B do Benfica, além de Tondela, Académica de Coimbra, Gil Vicente e Leixões. No centro do ataque esteve o brasileiro Pedro Henrique Almeida, também de 27 anos, que por cá representou o Benfica B, Feirense e Farense.

Assim, o Beijing Guoan ascende, ainda que provisoriamente, à liderança, com sete pontos. Os comandados de Ricardo Soares aguardam pelo desfecho da partida entre Shanghai Shenhua (2.º, com seis pontos) e Shandong Taishan (6.º), agendada para este domingo.

Na próxima jornada, a 5 de abril, o Beijing Guoan recebe o Shangahi SIPG (4.º), outrora orientado por André Villas-Boas e Vítor Pereira.