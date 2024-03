A FIFA decidiu atribuir ao Japão uma vitória por 3-0 frente à Coreia do Norte, no jogo de qualificação para o Mundial 2026 de futebol que foi cancelado pelos norte-coreanos, informou este sábado a federação japonesa.

«O comité disciplinar da FIFA informou-nos da sua decisão de declarar a derrota por 3-0 da Coreia do Norte deste jogo, devido a desistência», lê-se na nota partilhada pelos nipónicos.



O duelo entre Coreia do Norte e Japão deveria ter sido jogado em Pyongyang, mas foi adiado devido a «circunstâncias imprevistas», de acordo com a Confederação Asiática de Futebol (AFC). Mais tarde, a partida foi cancelada em definitivo pela FIFA.

«Depois da Coreia do Norte anunciar que Pyongyang não poderia receber o jogo de qualificação frente ao Japão, no dia 26 de março, o caso foi analisado pela FIFA. Na ausência de uma alternativa e devido à falta de espaço no calendário para adiar o jogo, a FIFA decidiu que o jogo não será disputado ou reagendado», explicou na altura o organismo que tutela o futebol mundial.

Após a decisão do comité disciplinar da FIFA, o Japão confirma o pleno de vitórias e o primeiro lugar no Grupo B da zona asiática de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo, com nove pontos.

O encontro agendado para Pyongyang seria o primeiro evento desportivo internacional a realizar-se na Coreia do Norte desde que o país fechou as fronteiras durante a pandemia da covid-19.