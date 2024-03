O encontro entre a Coreia do Norte e o Japão, a contar para a qualificação para o Mundial 2026, foi adiado devido a «circunstâncias imprevistas», anunciou esta sexta-feira a Confederação Asiática de Futebol (AFC).

O encontro, refira-se, estava agendado para a próxima terça-feira, dia 26 de março, em solo norte-coreano. No entanto, a Coreia do Norte já havia informado que não tinha condições para receber a partida – terá lugar num local neutro.

«[A Coreia do Norte] disse-nos que o encontro não poderá realizar-se em Pyongyang e perguntaram-nos se poderia ser disputado no Japão», revelou na quinta-feira o presidente da Federação Japonesa de Futebol, Kozo Tashima, acrescentando que não tinha condições para aceitar o pedido de forma tão imediata.

Não foi revelada a causa para a posição da Coreia do Norte, mas a imprensa do Japão noticiou que a mesma está relacionada com o surto bacteriano, com infeções graves, que tem afetado o país nipónico.

Na quinta-feira, refira-se, o Japão, do sportinguista Morita, recebeu e venceu precisamente a Coreia do Norte, por 1-0, em jogo terceira jornada da qualificação asiática para o Mundial de 2026.