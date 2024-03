A federação japonesa informou, esta quinta-feira, que a Coreia do Norte não vai poder receber o jogo entre as duas seleções, previsto para a próxima terça-feira, a contar para a zona asiática de qualificação para o Mundial de 2026.

«[A Coreia do Norte] disse-nos que o encontro não poderá realizar-se em Pyongyang e perguntaram-nos se poderia ser disputado no Japão», explicou o presidente do organismo nipónico, Kozo Tashima.

O líder federativo adiantou que não pôde responder afirmativamente de forma tão imediata, mas não revelou os motivos que levaram a Coreia do Norte a pedir a alteração do local do jogo.

Segundo a comunicação social japonesa, o pedido dos norte-coreanos está relacionado com razões de saúde pública.

Refira-se que Japão e Coreia do Norte defrontaram-se esta quinta-feira, em Tóquio, num jogo que terminou com triunfo nipónico (1-0). Morita, do Sporting, foi titular.