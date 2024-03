No primeiro «round» com a Coreia do Norte, na manhã desta quinta-feira, o Japão levou a melhor, em casa, por 1-0, em encontro da 3.ª jornada da qualificação asiática para o Mundial de 2026.

Entre os nipónicos, o médio Morita foi titular, na companhia de Minamino (Mónaco) e do avançado Maeda (Celtic). Destaque no «onze» delineado por Moriyasu para a presença de quatro jogadores que atuam na Alemanha: Itakura (Borussia Mönchenglabach), Ito (Estugarda), Ritsu Doan (Friburgo), Ao Tanaka (Dusseldorf, na Bundesliga2).

Numa primeira parte de sentido único – na qual a Coreia do Norte não ensaiou qualquer remate e apenas conseguiu 21 por cento de posse – os anfitriões inauguraram o marcador logo ao segundo minuto, pelo médio Ao Tanaka, assistido pelo ala Ritsu Doan.

No segundo tempo, os visitantes surgiram transfigurados e dominaram as incidências do encontro, obrigando o guardião Suzuki a aplicar-se em três ocasiões.

Morita deixou a partida aos 58m, rendido pelo médio Endo, do Liverpool. A vantagem mínima prevaleceu até ao derradeiro apito, pelo que o Japão consolida a liderança do Grupo B, com mais seis pontos face a Coreia do Norte, Síria e Myanmar.

Na próxima terça-feira, às 8h de Portugal Continental, os nipónicos visitam a Coreia do Norte, na certeza de que não deverá haver apoio nas hostes visitantes.